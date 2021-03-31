Президент Азербайджана: Армения до сих пор не предоставляет нам карты минных полей

"Мы выполнили свою историческую миссию, уничтожили армянский фашизм. В настоящее время начаты восстановительные работы".

"Мы выполнили свою историческую миссию, уничтожили армянский фашизм. В настоящее время начаты восстановительные работы".

Как сообщает Report, об этом 31 марта во время выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"После войны многие гражданские лица и военные Азербайджана погибли и получили ранения, подорвавшись на мине. Армения до сих пор не предоставляет нам карты минных полей. Это очередное военное преступление. Поэтому работа по разминированию займет больше времени. До завершения этих работ, конечно, мы не сможем вернуть на эти земли наших переселенцев, беженцев", - сказал глава государства.