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Президент Азербайджана: Армения была лишена возможных доходов

Президент Азербайджана: Армения была лишена возможных доходов Мы использовали разные пути для ослабления Армении, и все эти пути представлялись общественности. Мы ничего не делали в каком-то тайном формате. Я говорил, что мы изолируем, и мы сделали это
Карабах
1 января 2021 г. 00:34
Президент Азербайджана: Армения была лишена возможных доходов

"Мы использовали разные пути для ослабления Армении, и все эти пути представлялись общественности. Мы ничего не делали в каком-то тайном формате. Я говорил, что мы изолируем, и мы сделали это. Нефтепроводы, газопроводы, транспортные пути прошли в обход Армении, телекоммуникационные линии прошли в обход Армении, электроэнергетические проекты обошли Армению. Армения была лишена возможных доходов".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"С другой стороны, одной из главных задач было разоблачить Армению на международной арене, донести их оккупационную политику до мировой общественности, и мы добились этого. За последние 17 лет, можно сказать, все ведущие международные организации приняли решения, резолюции, поддерживающие нашу позицию. Генеральная Ассамблея ООН, даже такие организации, как Совет Европы и Европарламент, которые всегда занимали антиазербайджанскую позицию, были вынуждены принять резолюции, отражающие правду о конфликте", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan mümkün olan gəlirlərdən məhrum edildi"

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