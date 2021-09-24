Президент: Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала военную мощь Азербайджана

Азербайджан на протяжении долгого времени работал над укреплением своего потенциала. Комплекс принятых мер позволил создать мощную военную составляющую, Вторая Карабахская война это наглядно продемонстрировала.

Азербайджан на протяжении долгого времени работал над укреплением своего потенциала. Комплекс принятых мер позволил создать мощную военную составляющую, Вторая Карабахская война это наглядно продемонстрировала.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Мы на протяжении долгого времени работали над укреплением нашего потенциала, в первую очередь добиваясь экономический независимости Азербайджана. Потому что без этого мы были бы зависимы от каких-то финансовых вливаний, либо кредитных ресурсов и, естественно, не могли бы позволить себе модернизировать азербайджанские Вооруженные Силы. Поэтому практически с первого дня моего пребывания на посту Президента началась работа по обеспечению экономической независимости. Мы ее достигли, считаю, лет за шесть-семь", - заявил глава государства, добавив, что модернизация Вооруженных Сил Азербайджана с точки зрения закупки современных образцов вооружения и военной техники также шла быстрыми темпами.

"И, безусловно, велась большая повседневная работа над повышением боеспособности нашей армии...Комплекс указанных мер по существу и привел к тому, что мы создали очень мощную военную составляющую, Вторая Карабахская война это наглядно продемонстрировала.

Мы показали свои возможности, очень ограниченно, в ходе боевых действий в апреле 2016 года, когда была освобождена часть оккупированных территорий и мы дали возможность армянской стороне еще раз все взвесить и принять важное решение по деоккупации. К сожалению, тогда наши действия – когда мы остановились – были неправильно истолкованы армянской стороной, за что они поплатились", - заявил президент.