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Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость

Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость "Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом"
Карабах
11 октября 2021 г. 12:17
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость

Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, около 30 лет удерживала под оккупацией почти 20% территории Азербайджана, проводя этнические чистки в отношении азербайджанцев как на своих территориях, так и на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

"Однако Армения не столкнулась с какими-либо санкциями за свою военную агрессию в связи с отказом выполнить четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, которые требовали немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Армения пошла еще дальше, угрожая Азербайджану новой войной и прибегая к военным провокациям вдоль государственной границы и линии фронта", - заявил глава государства.

Он напомнил, что 27 сентября 2020 года Армения начала крупномасштабное военное нападение на Азербайджан, в ответ на это азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию на своих собственных территориях и освободила оккупированные территории.

"Потерпев полное поражение в ходе 44-дневной отечественной войны, Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции 10 ноября 2020 года. Азербайджан сам обеспечил выполнение вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности ООН, урегулировал 30-летний конфликт и восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами", - заявил президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan by itself restored its territorial integrity and historical justice
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti özü bərpa etdi"

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