Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность

Азербайджан в рамках международного права смог восстановить свою территориальную целостность

Азербайджан сам смог урегулировать конфликт с Арменией, восстановив свою территориальную целостность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

"Азербайджан в рамках международного права смог восстановить свою территориальную целостность и исполнить резолюции Совбеза ООН", - заявил глава государства.

По его словам, Армения пыталась сохранить статус-кво, все эти годы затягивая переговоры, и в последнее время начала откровенно заявлять, что не собирается возвращать земли Азербайджану: "Когда они заявили, что Карабах- это Армения, это означало конец переговоров".

Как отметил президент Ильхам Алиев, на данный момент Азербайджан находится в постконфликтном периоде. "Мы много раз предлагали Армении сесть за стол переговоров и обсудить последующее сотрудничество, однако Армения отмалчивается.

Мы также предлагаем Армении обсудить делимитацию и демаркацию границ. Мы готовы обсуждать, однако ответа от армянской стороны нет".