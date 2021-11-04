Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность

Азербайджан сам смог урегулировать конфликт с Арменией, восстановив свою территориальную целостность.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского Глобального форума.
"Азербайджан в рамках международного права смог восстановить свою территориальную целостность и исполнить резолюции Совбеза ООН", - заявил глава государства.
По его словам, Армения пыталась сохранить статус-кво, все эти годы затягивая переговоры, и в последнее время начала откровенно заявлять, что не собирается возвращать земли Азербайджану: "Когда они заявили, что Карабах- это Армения, это означало конец переговоров".
Как отметил президент Ильхам Алиев, на данный момент Азербайджан находится в постконфликтном периоде. "Мы много раз предлагали Армении сесть за стол переговоров и обсудить последующее сотрудничество, однако Армения отмалчивается.
Мы также предлагаем Армении обсудить делимитацию и демаркацию границ. Мы готовы обсуждать, однако ответа от армянской стороны нет".