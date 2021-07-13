Ильхам Алиев: Азербайджан превратит разрушенную территорию в пространство благополучия

"Мы уже приступили к работам по реконструкции на освобожденных территориях. Там осуществляется современное градостроительное планирование".

"Мы уже приступили к работам по реконструкции на освобожденных территориях. Там осуществляется современное градостроительное планирование".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"Освобожденные территории станут зоной зеленой энергии. Уверен, что Азербайджан, продемонстрировав уникальный опыт трансформации, превратит разрушенную территорию, в четыре раза превышающую территорию Люксембурга, в пространство благополучия с высокими жизненными стандартами", - сказал глава государства.