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Ильхам Алиев: Азербайджан превратит разрушенную территорию в пространство благополучия

Ильхам Алиев: Азербайджан превратит разрушенную территорию в пространство благополучия "Мы уже приступили к работам по реконструкции на освобожденных территориях. Там осуществляется современное градостроительное планирование".
Карабах
13 июля 2021 г. 17:11
Ильхам Алиев: Азербайджан превратит разрушенную территорию в пространство благополучия

"Мы уже приступили к работам по реконструкции на освобожденных территориях. Там осуществляется современное градостроительное планирование".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"Освобожденные территории станут зоной зеленой энергии. Уверен, что Азербайджан, продемонстрировав уникальный опыт трансформации, превратит разрушенную территорию, в четыре раза превышающую территорию Люксембурга, в пространство благополучия с высокими жизненными стандартами", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan will transform destroyed areas to area of prosperity with high living standards, President says
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan dağıdılmış ərazini yüksək yaşayış standartlarına malik firavanlıq məkanına çevirəcək"

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