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Президент: Азербайджан неоднократно ставил на повестку дня вывод незаконных армянских формирований с территорий

Президент: Азербайджан неоднократно ставил на повестку дня вывод незаконных армянских формирований с территорий В соответствии с положениями трехсторонней Декларации от 10 ноября 2020 года азербайджанская сторона неоднократно поднимала вопрос о выводе вооруженных сил Армении и незаконных армянских воинских формирований с наших территорий.
Карабах
6 августа 2022 г. 01:38
Президент: Азербайджан неоднократно ставил на повестку дня вывод незаконных армянских формирований с территорий
Ильхам Алиев

В соответствии с положениями трехсторонней Декларации от 10 ноября 2020 года азербайджанская сторона неоднократно поднимала вопрос о выводе вооруженных сил Армении и незаконных армянских воинских формирований с наших территорий.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 августа.

Глава государства отметил, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года азербайджанская сторона неоднократно выносила на повестку дня вопрос о выводе с наших территорий вооруженных сил Армении и незаконных армянских военных формирований. Однако Армения не выполняет данного обязательства под различными предлогами, выступает с противоречивыми заявлениями.

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Версия на азербайджанском языке Prezident bildirib ki, Azərbaycan qanunsuz erməni birləşmələrinin ərazilərdən çıxarılmasını dəfələrlə gündəliyə gətirib

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