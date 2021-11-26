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Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией

Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией "Азербайджан в течении этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и разблокирования коммуникаций"
Карабах
26 ноября 2021 г. 18:10
Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией

Азербайджан неоднократно высказывался о готовности начать безотлагательный процесс делимитации границы с Арменией.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

"Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и разблокирования коммуникаций. Считаю, что эта тема, одна из важных, которые пока не выполнены, потому что пункты трехстороннего заявления, которое было принято и подписано в прошлом году в ноябре, практически все выполнены.

Поэтому думаю, мы сегодня с вами уже предварительно поговорили - эта тема будет обсуждаться, так же как и тема по определению границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также очень высоко ценим поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе.

Граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована, поэтому неоднократно мы высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Скажу более того, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить, как соседи" ,- сказал президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is ready to start border delimitation process with Armenia

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