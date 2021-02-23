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Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния

Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния "Как вы помните, во время регулярных форумов Международного центра Низами Гянджеви я, обращаясь к аудитории, всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права. Сейчас ситуация изменилась. Азербайджан восстановил м
Карабах
23 февраля 2021 г. 19:53
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
Ильхам Алиев

"Как вы помните, во время регулярных форумов Международного центра Низами Гянджеви я, обращаясь к аудитории, всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права. Сейчас ситуация изменилась. Азербайджан восстановил международное право, фактически создал в регионе и мире новые реалии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая 23 февраля сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в видеоформате.

"Считаю, что для использования возможности установления долгосрочного мира и стабильности в регионе сейчас многое будет зависеть от правильной оценки данных реалий странами региона, крупными государствами. Думаю, что в настоящее время Азербайджан действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния и строить будущее для региона. По существу, мы уже приступили к этому. Мы приступили к работам по реконструкции, реализации проектов, которые будут полезными для всех стран региона и в результате – для стабильности и прогнозирования. Поэтому считаю, что есть необходимость в том, чтобы все мы - правительства и международные организации - оценили новые реалии и спланировали свои шаги с тем, чтобы сосредоточить внимание на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Azərbaycan düşmənçilik, nifrət, qarşıdurma səhifəsini bağlamaq və region üçün gələcək qurmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir"

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