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Президент: Армянское население Карабахского региона Азербайджана - наши граждане

Президент: Армянское население Карабахского региона Азербайджана - наши граждане Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, являются нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как наладить их жизнь.
Карабах
5 октября 2022 г. 12:47
Президент: Армянское население Карабахского региона Азербайджана - наши граждане

Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, являются нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как наладить их жизнь.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Карабах - это азербайджанская земля: "Вторая Карабахская война доказала это. Даже в годы оккупации ни одна страна в мире не признала этот режим, включая Армению”.

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Версия на английском языке President: Armenian population of Karabakh region of Azerbaijan are citizens of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır"

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