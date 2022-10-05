Президент: Армянское население Карабахского региона Азербайджана - наши граждане

Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, являются нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как наладить их жизнь.

Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, являются нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как наладить их жизнь.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Карабах - это азербайджанская земля: "Вторая Карабахская война доказала это. Даже в годы оккупации ни одна страна в мире не признала этот режим, включая Армению”.