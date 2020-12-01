Президент: Армянская сторона считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им как коридор

"Армянская сторона вообще считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора"

"Должен также сказать, что в переговорах, проводимых на протяжении долгого времени – около 30 лет, вопрос возвращения Лачинского района Азербайджану, особенно вопрос, связанный с Лачинским коридором, всегда обсуждался как очень важная и отдельная тема. Армянская сторона вообще считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора. К сожалению, некоторые западные круги поддерживали эту позицию. А это делало позицию Армении еще более непримиримой, и можно сказать, что враг полностью распоясался".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"В результате этого именно в Лачинском районе проводилась очень серьезная политика заселения. В других освобожденных от оккупации местах проводилось незаконное заселение, но не в такой степени, не в таком объеме. Например, если посмотреть на Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский районы, то там были расположены больше воинские части. Потому что там все дома, здания были разрушены ненавистным врагом. Там жили военнослужащие, члены их семей и немногочисленное гражданское население. Привозимые из-за рубежа армяне туда не отправлялись. Лачинский же район был взят Арменией под очень серьезный контроль и там была реализована очень большая программа заселения. Там проживали тысячи людей. По некоторым данным, там проживало, возможно, около 10 тысяч человек. То есть, руководство Армении и не думало возвращать Азербайджану Лачинский район. Когда в ходе переговоров мы касались тем, связанных с Лачинским коридором, и Армения, и ее покровители всегда отмечали, что, нет, Лачинский район – это отдельная тема. Хотя нам напрямую и не говорилось, но всегда было такое мнение, что Лачинский район должен в какой-либо форме остаться Армении", - сказал президент.