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Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства

Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах – это наше внутреннее дело.
Карабах
18 апреля 2023 г. 18:10
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства

Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах – это наше внутреннее дело.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. «Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Armenians living in Karabakh should either accept Azerbaijani citizenship or find another place to live
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağdakı ermənilər ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli, ya da özləri üçün başqa yaşayış yeri tapmalıdırlar"

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