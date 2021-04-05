О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Армения организовала против Азербайджана экологический террор

Президент: Армения организовала против Азербайджана экологический террор "Еще один важный вопрос связан с принятием мелиоративных мер на освобожденных землях. На освобожденных землях у нас имеются большие источники воды, и наши источники воды формируются там. В течение многих лет – около 30 лет мы были лишены этих возможностей
Карабах
5 апреля 2021 г. 17:41
Президент: Армения организовала против Азербайджана экологический террор
Президент Ильхам Алиев

"Еще один важный вопрос связан с принятием мелиоративных мер на освобожденных землях. На освобожденных землях у нас имеются большие источники воды, и наши источники воды формируются там. В течение многих лет – около 30 лет мы были лишены этих возможностей. Армения проводила против Азербайджана оккупационную политику, в том числе и в этой сфере, против нас был организован экологический террор".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Вырубка лесов, уничтожение заповедников – армяне вырубили, разрушили, разграбили, похитили 54 тысячи гектаров лесных угодий, и это – большое преступление. В настоящее время весь причиненный ущерб подсчитывается, в том числе будет подсчитан и этот ущерб. Они лишили нас воды. Сарсангское и Суговушангское водохранилища находились под их контролем. Эти два водохранилища в 1970-х годах построил великий лидер Гейдар Алиев. Они были построены по его инициативе с тем, чтобы в Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Бардинском и других наших районах проводились оросительные работы. Основная цель, функция Сарсангского водохранилища заключалась в подаче воды в перечисленные мною и другие наши районы. В то время из этого источника вода подавалась на земли площадью около 100 тысяч гектаров, так же и из Суговушана – оно меньше по объему. В Сарсангском водохранилище собиралось более 500 миллионов кубометров воды. Но армяне перекрывали нам воду, зимой намеренно открывали ее для причинения экологического ущерба, а в весенне-летние месяцы перекрывали воду, и мы оставались без воды. Мы подготовили специальный план мероприятий, связанный с орошением этого региона, и по моему указанию там были пробурены сотни субартезианских скважин. Однако, освобождая поселок Суговушан, мы взяли под контроль и Суговушанское водохранилище. После перехода Суговушана под наш контроль появилась возможность, как я уже сказал, значительно улучшить водообеспечение Агдамского, Тертерского, Бардинского, Геранбойского и других наших районов. Но каналы, ведущие в эти районы, на протяжении многих лет не использовались. Необходимо проанализировать, в каком состоянии они находятся, если есть необходимость в ремонте, то надо рассмотреть и эти вопросы, чтобы мы могли, не теряя времени подавать воду на посевные площади, передать ее в распоряжение наших граждан", - отметил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President: Armenia organized environmental terror against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan Azərbaycana qarşı ekoloji terror təşkil edib"

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
Назначен новый глава ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана
Назначен новый глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
5 апреля 2021 г. 12:57
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
5 апреля 2021 г. 12:33
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
5 апреля 2021 г. 11:43
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
Хикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства
ФотоХикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства
5 апреля 2021 г. 10:20
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
3 апреля 2021 г. 17:15
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
3 апреля 2021 г. 09:36
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета Искандер-М
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета "Искандер-М"
2 апреля 2021 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi