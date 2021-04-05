Президент: Армения организовала против Азербайджана экологический террор

"Еще один важный вопрос связан с принятием мелиоративных мер на освобожденных землях. На освобожденных землях у нас имеются большие источники воды, и наши источники воды формируются там. В течение многих лет – около 30 лет мы были лишены этих возможностей

"Еще один важный вопрос связан с принятием мелиоративных мер на освобожденных землях. На освобожденных землях у нас имеются большие источники воды, и наши источники воды формируются там. В течение многих лет – около 30 лет мы были лишены этих возможностей. Армения проводила против Азербайджана оккупационную политику, в том числе и в этой сфере, против нас был организован экологический террор".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Вырубка лесов, уничтожение заповедников – армяне вырубили, разрушили, разграбили, похитили 54 тысячи гектаров лесных угодий, и это – большое преступление. В настоящее время весь причиненный ущерб подсчитывается, в том числе будет подсчитан и этот ущерб. Они лишили нас воды. Сарсангское и Суговушангское водохранилища находились под их контролем. Эти два водохранилища в 1970-х годах построил великий лидер Гейдар Алиев. Они были построены по его инициативе с тем, чтобы в Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Бардинском и других наших районах проводились оросительные работы. Основная цель, функция Сарсангского водохранилища заключалась в подаче воды в перечисленные мною и другие наши районы. В то время из этого источника вода подавалась на земли площадью около 100 тысяч гектаров, так же и из Суговушана – оно меньше по объему. В Сарсангском водохранилище собиралось более 500 миллионов кубометров воды. Но армяне перекрывали нам воду, зимой намеренно открывали ее для причинения экологического ущерба, а в весенне-летние месяцы перекрывали воду, и мы оставались без воды. Мы подготовили специальный план мероприятий, связанный с орошением этого региона, и по моему указанию там были пробурены сотни субартезианских скважин. Однако, освобождая поселок Суговушан, мы взяли под контроль и Суговушанское водохранилище. После перехода Суговушана под наш контроль появилась возможность, как я уже сказал, значительно улучшить водообеспечение Агдамского, Тертерского, Бардинского, Геранбойского и других наших районов. Но каналы, ведущие в эти районы, на протяжении многих лет не использовались. Необходимо проанализировать, в каком состоянии они находятся, если есть необходимость в ремонте, то надо рассмотреть и эти вопросы, чтобы мы могли, не теряя времени подавать воду на посевные площади, передать ее в распоряжение наших граждан", - отметил глава государства.