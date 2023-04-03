Президент: Цель Армении - достичь мира и подписать договор с Азербайджаном

Армения заинтересована в достижении мира и подписании договора с Азербайджаном.

Армения заинтересована в достижении мира и подписании договора с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил президент Ваагн Хачатурян, принимая у себя делегацию шведского парламента во главе с председателем группы дружбы Швеция-Армения Бьерном Сёдером.

"У правительства Армении, ее властей одна цель - добиться мира в регионе и путем переговоров подписать окончательный мирный договор с Азербайджаном", - сказал Хачатурян.

По его словам, Ереван привержен установлению добрососедских отношений со странами региона, разблокировке региональных коммуникаций и открытию границ.

В свою очередь Сёдер заявил о растущем интересе к республике и региону в целом, о чем свидетельствует рост числа депутатов в группе дружбы Швеция-Армения.