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Президент: Цель Армении - достичь мира и подписать договор с Азербайджаном

Президент: Цель Армении - достичь мира и подписать договор с Азербайджаном Армения заинтересована в достижении мира и подписании договора с Азербайджаном.
Карабах
3 апреля 2023 г. 16:21
Президент: Цель Армении - достичь мира и подписать договор с Азербайджаном

Армения заинтересована в достижении мира и подписании договора с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил президент Ваагн Хачатурян, принимая у себя делегацию шведского парламента во главе с председателем группы дружбы Швеция-Армения Бьерном Сёдером.

"У правительства Армении, ее властей одна цель - добиться мира в регионе и путем переговоров подписать окончательный мирный договор с Азербайджаном", - сказал Хачатурян.

По его словам, Ереван привержен установлению добрососедских отношений со странами региона, разблокировке региональных коммуникаций и открытию границ.

В свою очередь Сёдер заявил о растущем интересе к республике и региону в целом, о чем свидетельствует рост числа депутатов в группе дружбы Швеция-Армения.

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Версия на английском языке Armenian president says Yerevan ready to conclude peace treaty with Baku
Версия на азербайджанском языке Xaçaturyan: "Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmasında maraqlıdır"

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