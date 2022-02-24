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Президент: В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу

Президент: В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу
Карабах
24 февраля 2022 г. 12:52
Президент: В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу

В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Отвечая на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что якобы гражданам с армянской фамилией запрещен въезд в Азербайджан, президент Ильхам Алиев указал, что данная информация не соответствует действительности.

"Должен сказать, что информация, которой вы поделились не соответствует действительности. У нас нет запрета на въезд по этническому принципу. Многочисленные визиты представителей армянского народа тому свидетельство. Они участвовали в спортивных мероприятиях, таких как Евро-игры. Команда из Армении участвовала и я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль. Он стоял на подиуме, рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото, и я награждал, и его в том числе, и пожал ему руку, и поздравил. И зал, который, может быть, не был полностью настроен на это, долго мне аплодировал", - сказал президент.

"В том что вы говорили существует определенная тенденциозность. То же самое и когда представители Армении приезжают, не только этнические армяне, а представители Армении, приезжают в Азербайджан на различные мероприятия. Был несколько лет назад визит католикоса Гарегина. Я с ним встречался в своем рабочем кабинете. Он посетил армянcкую церковь в Баку и был удивлен, что в этой церкви мы храним более 5 тысяч книг на армянском языке, он сам этому свидетель. Таких примеров я могу привести много: и депутаты, и общественные деятели, и граждане других стран с армянскими корнями", - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев обратил внимание, что в Азербайджане по-прежнему живет определенное число армян и "им никто не предъявляет никаких претензий".

Глава республики пригласил Симоньян посетить Азербайджан вместе со съемочной группой и лично убедиться в отсутствии данных запретов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bizdə etnik prinsipə görə ölkəyə girişə qadağa yoxdur"

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