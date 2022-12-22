Пресс-служба Кремля ответила на обвинения Пашиняна в адрес миротворцев

Российские миротворцы в Карабахе действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями Азербайджана, РФ и Армении и делают все для обеспечения порядка.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на сегодняшние обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невыполнении со стороны российских миротворцев своих обязанностей на Лачынской дороге.
"Российские миротворцы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, где они работают. Действуют в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между сторонами", - заявил Песков.
"Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы", - добавил он.