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Ибрагим Калын: Противостояние Турции и Армении подходит к концу

Ибрагим Калын: Противостояние Турции и Армении подходит к концу На Южном Кавказе сложилась иная ситуация. Все усилия армянского лобби ушли в пустую. На Южном Кавказе завершается противостояние Турции и Армении.
Карабах
27 декабря 2021 г. 11:09
Ибрагим Калын: Противостояние Турции и Армении подходит к концу
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На Южном Кавказе сложилась новая ситуация. Все усилия армянского лобби были напрасны, подходит к концу многолетнее противостояние Турции и Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, с освобождением Карабаха, его воссоединением с Азербайджаном открылась новая страница истории.

Он отметил, что Турция и Армения предпринимают взаимные шаги для нормализации отношений. И.Калын подчеркнул, что нормализация отношений больше всего пойдет на пользу Армении. По его словам, у Армении, не имеющей выхода к морю, экономически слабой и находящейся под влиянием России, будут как политические, так и экономические выгоды от нормализации отношений с Турцией.

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Версия на английском языке Erdogan's spokesman: Turkish-Armenian confrontation ends in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü: “Cənubi Qafqazda Türkiyə-Ermənistan qarşıdurması sona çatır”

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