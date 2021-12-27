Ибрагим Калын: Противостояние Турции и Армении подходит к концу

На Южном Кавказе сложилась иная ситуация. Все усилия армянского лобби ушли в пустую. На Южном Кавказе завершается противостояние Турции и Армении.

На Южном Кавказе сложилась новая ситуация. Все усилия армянского лобби были напрасны, подходит к концу многолетнее противостояние Турции и Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, с освобождением Карабаха, его воссоединением с Азербайджаном открылась новая страница истории.

Он отметил, что Турция и Армения предпринимают взаимные шаги для нормализации отношений. И.Калын подчеркнул, что нормализация отношений больше всего пойдет на пользу Армении. По его словам, у Армении, не имеющей выхода к морю, экономически слабой и находящейся под влиянием России, будут как политические, так и экономические выгоды от нормализации отношений с Турцией.