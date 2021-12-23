Али Асадов: В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями

В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями и иллюзиями.
Как сообщает Report, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в официальной прессе.
Он отметил, что напряженная борьба президента Азербайджана за установление прочного мира в регионе приветствуется и в мире: "Состоявшиеся на днях в Брюсселе встречи главы государства в рамках VI саммита программы Восточного партнерства Европейского Союза еще раз подтвердили на европейском пространстве принятие мирных инициатив нашего президента ".