Али Асадов: В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями

Али Асадов: В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями

"В Армении все-еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями и иллюзиями".

https://static.report.az/photo/23d58084-0fd2-3a10-897e-99353d599140.jfif https://static.report.az/photo/23d58084-0fd2-3a10-897e-99353d599140.jfif Али Асадов

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В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями и иллюзиями. Как сообщает Report, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в официальной прессе. Он отметил, что напряженная борьба президента Азербайджана за установление прочного мира в регионе приветствуется и в мире: "Состоявшиеся на днях в Брюсселе встречи главы государства в рамках VI саммита программы Восточного партнерства Европейского Союза еще раз подтвердили на европейском пространстве принятие мирных инициатив нашего президента ". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Some people in Armenia still want revenge, Azerbaijani PM says