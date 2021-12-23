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Али Асадов: В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями

Али Асадов: В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями "В Армении все-еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями и иллюзиями".
Карабах
23 декабря 2021 г. 10:30
Али Асадов: В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями
Али Асадов
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В Армении все еще есть те, кто живет реваншистскими мыслями и иллюзиями.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в официальной прессе.

Он отметил, что напряженная борьба президента Азербайджана за установление прочного мира в регионе приветствуется и в мире: "Состоявшиеся на днях в Брюсселе встречи главы государства в рамках VI саммита программы Восточного партнерства Европейского Союза еще раз подтвердили на европейском пространстве принятие мирных инициатив нашего президента ".

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Версия на английском языке Some people in Armenia still want revenge, Azerbaijani PM says
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Ermənistanda revanş arzusunda olanlar və xam xəyallarla yaşayanlar var"

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