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Премьер-министр Узбекистана совершил поездку в Физули

Премьер-министр Узбекистана совершил поездку в Физули Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов совершил поездку в освобожденный от оккупации город Физули.
Карабах
19 июля 2023 г. 22:35
Премьер-министр Узбекистана совершил поездку в Физули

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов совершил поездку в освобожденный от оккупации город Физули.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Абдулла Арипов прибыл в Физулинский международный аэропорт.

Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, подробно проинформировал гостя о проводимых в Физули ремонтных, восстановительных и созидательных работах, перспективах развития города, а также его инвестиционном потенциале.

Премьер-министр Узбекистана стал свидетелем следов вандализма, совершенного в Физули, около 30 лет остававшегося под оккупацией. Абдулла Арипов также был проинформирован о разрушенных городских зданиях, экологическом терроре, которому подвергся район.

Затем состоялся осмотр возводимой Узбекистаном в городе Физули школы, строительство которой в настоящее время продолжается.

В ходе визита гость был проинформирован о том, что в ближайшее время планируется завершение строительства как жилых зданий, так и средней школы в городе Физули, в рамках реализации Программы Великого возвращения начнется переселение в город первых жителей.

Премьер-министр Абдулла Арипов встретился с узбекскими строителями, участвующими в возведении школы, была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanın Baş naziri Füzuliyə səfər edib

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