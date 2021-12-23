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Премьер-министр: Точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%

Премьер-министр: Точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25% "К сожалению, тот факт, что Армения долгое время отказывалась предоставить нам карты минных полей, а потом предоставила карты, точность которых составляет только 25%, значительно замедляет восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре".
Карабах
23 декабря 2021 г. 09:45
Премьер-министр: Точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%
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"К сожалению, тот факт, что Армения долгое время отказывалась предоставить нам карты минных полей, а потом предоставила карты, точность которых составляет только 25%, значительно замедляет восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

"Тем не менее, по инициативе и под руководством господина президента продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов в этих экономических регионах. В первую очередь, строятся дорожные, энергетические и водопроводные сети, ликвидируются последствия экологического террора, ведется подготовка к реализации Большого возвращения. На восстановление и реконструкцию городов и сел в этих районах, создание современной инфраструктуры на этих территориях из госбюджета на 2021 год выделено 2,2 млрд манатов. Такая же сумма предусмотрена в бюджете следующего года", - сказал премьер-министр.

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Версия на английском языке PM: Accuracy of mine maps provided by Armenia is 25%
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Ermənistanın verdiyi mina xəritələrinin dəqiqlik göstəricisi 25 faiz həddindədir"

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