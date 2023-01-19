Премьер-министр: Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи глав стран региона

Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи стран региона.

Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи с главами Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы действительно заинтересованы в организации трехсторонней встречи, потому что Азербайджан, Грузия и Армения - три главных игрока региона. Мы действительно можем превратить его в регион возможностей, мира и стабильности", - отметил он, добавив, что Грузия является нейтральным, непредвзятым и объективным посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.