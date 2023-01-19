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Премьер-министр: Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи глав стран региона

Премьер-министр: Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи глав стран региона Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи стран региона.
Карабах
19 января 2023 г. 18:56
Премьер-министр: Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи глав стран региона

Грузия заинтересована в проведении трехсторонней встречи с главами Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы действительно заинтересованы в организации трехсторонней встречи, потому что Азербайджан, Грузия и Армения - три главных игрока региона. Мы действительно можем превратить его в регион возможностей, мира и стабильности", - отметил он, добавив, что Грузия является нейтральным, непредвзятым и объективным посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Region ölkələri başçılarının üçtərəfli görüşünün keçirilməsində maraqlıyıq”

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