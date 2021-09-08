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Премьер Грузии: Окончание Карабахской войны откроет новые возможности в регионе

Премьер Грузии: Окончание Карабахской войны откроет новые возможности в регионе "Грузия выступает за мир, стабильность и спокойствие в регионе".
Карабах
8 сентября 2021 г. 16:34
Премьер Грузии: Окончание Карабахской войны откроет новые возможности в регионе
Ираклий Гарибашвили
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"Грузия выступает за мир, стабильность и спокойствие в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном.

По его словам, Карабахская война была серьезным вызовом для региона: "Надеемся, что с окончанием войны откроются новые возможности. Грузия готова рассмотреть новые возможности сотрудничества в регионе".

И.Гарибашвили коснулся и гуманитарного соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутого при посредничестве Грузии: "Это стало беспрецедентным событием. Грузия готова и дальше играть посредническую роль между Баку и Ереваном".

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Версия на английском языке Georgian PM says end of Karabakh war to create new opportunities in region
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Qarabağ müharibəsinin başa çatması bölgədə yeni imkanlar yaradacaq”

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