Премьер Грузии: Окончание Карабахской войны откроет новые возможности в регионе

"Грузия выступает за мир, стабильность и спокойствие в регионе".

"Грузия выступает за мир, стабильность и спокойствие в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном.

По его словам, Карабахская война была серьезным вызовом для региона: "Надеемся, что с окончанием войны откроются новые возможности. Грузия готова рассмотреть новые возможности сотрудничества в регионе".

И.Гарибашвили коснулся и гуманитарного соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутого при посредничестве Грузии: "Это стало беспрецедентным событием. Грузия готова и дальше играть посредническую роль между Баку и Ереваном".