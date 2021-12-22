Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны

“Для Грузии крайне важен устойчивый мир в регионе”.

“Для Грузии крайне важен устойчивый мир в регионе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на онлайн-конференции дипломатического корпуса страны, аккредитованного за рубежом.

Он отметил, что Грузия внимательно следит за процессами, происходящими в регионе после Карабахской войны.

Касаясь тесных отношений со странами региона, премьер-министр отметил, что выдвинутая им инициатива мирного соседства направлена на развитие диалога в регионе, восстановление доверия между соседями и укрепление позиции Грузии в качестве посредника.