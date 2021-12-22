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Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны

Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны “Для Грузии крайне важен устойчивый мир в регионе”.
Карабах
22 декабря 2021 г. 20:43
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
Ираклий Гарибашвили

“Для Грузии крайне важен устойчивый мир в регионе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на онлайн-конференции дипломатического корпуса страны, аккредитованного за рубежом.

Он отметил, что Грузия внимательно следит за процессами, происходящими в регионе после Карабахской войны.

Касаясь тесных отношений со странами региона, премьер-министр отметил, что выдвинутая им инициатива мирного соседства направлена на развитие диалога в регионе, восстановление доверия между соседями и укрепление позиции Грузии в качестве посредника.

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Версия на английском языке Georgian PM: "We’re closely monitoring regional processes after Karabakh war"
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Qarabağ müharibəsindən sonra regiondakı prosesləri diqqətlə izləyirik”

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