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Премьер-министр: Армяне Карабаха рано или поздно должны будут определить свою судьбу

Премьер-министр: Армяне Карабаха рано или поздно должны будут определить свою судьбу "Президент Ильхам Алиев превратил в реальность, заявленную им истину - " Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!“ - и очистил от врага не только территории так называемой буферной зоны, состоящей из 7 районов, три из которых были возвращены без единого
Карабах
23 декабря 2021 г. 10:27
Премьер-министр: Армяне Карабаха рано или поздно должны будут определить свою судьбу
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"Президент Ильхам Алиев превратил в реальность, заявленную им истину - " Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!“ - и очистил от врага не только территории так называемой буферной зоны, состоящей из 7 районов, три из которых были возвращены без единого выстрела, но и Гадрут, и Шушу с прилегающими территориями.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в официальной прессе.

"Армяне, живущие на территориях временно подконтрольных миротворцам, рано или поздно должны будут определить свою будущую судьбу. Несмотря на то, что в настоящее время внимание главы государства и правительства направлено на возрождение освобожденных территорий, ускоренное проведение восстановительно-строительных работ, меры по социально-экономическому развитию, в целом, по всей республике продолжаются одинаковыми темпами" - отметил премьер-министр.

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Версия на английском языке Armenians of Karabakh will sooner or later have to determine their fate, says Azerbaijani PM
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Qarabağda yaşayan ermənilər gec-tez öz gələcək talelərini müəyyənləşdirməli olacaqlar"

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