Премьер-министр: Армяне Карабаха рано или поздно должны будут определить свою судьбу

"Президент Ильхам Алиев превратил в реальность, заявленную им истину - " Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!“ - и очистил от врага не только территории так называемой буферной зоны, состоящей из 7 районов, три из которых были возвращены без единого

"Президент Ильхам Алиев превратил в реальность, заявленную им истину - " Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!“ - и очистил от врага не только территории так называемой буферной зоны, состоящей из 7 районов, три из которых были возвращены без единого выстрела, но и Гадрут, и Шушу с прилегающими территориями.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в официальной прессе.

"Армяне, живущие на территориях временно подконтрольных миротворцам, рано или поздно должны будут определить свою будущую судьбу. Несмотря на то, что в настоящее время внимание главы государства и правительства направлено на возрождение освобожденных территорий, ускоренное проведение восстановительно-строительных работ, меры по социально-экономическому развитию, в целом, по всей республике продолжаются одинаковыми темпами" - отметил премьер-министр.