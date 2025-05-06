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Премьер Беларуси посетил промпарк в Агдаме

Премьер Беларуси посетил промпарк в Агдаме Премьер-министр Беларуси посетил Агдамский промышленный парк
Карабах
6 мая 2025 г. 13:53
Премьер Беларуси посетил промпарк в Агдаме

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил промышленный парк Агдамского района.

Как сообщает из Агдама корреспондент Report, глава белорусского правительства ознакомился с деятельностью парка, его резидентами.

В настоящее время 27 субъектов предпринимательства являются резидентами парка и еще 5 – нерезидентами.

Инвестиции в проекты в парке оцениваются в $148 млн, что позволит создать более 2100 рабочих мест. Со стороны инвесторов уже вложено $66 млн, создано 649 рабочих мест.

В настоящее время в парке функционируют 9 предприятий. Кроме этого, ведется строительство более 10 новых предприятий.

Отметим, что Агдамский промышленный парк был создан указом президента от 28 мая 2021 года.

В качестве приоритетных направлений деятельности парка - производство строительных материалов, упаковка сельскохозяйственной продукции, консервирование фруктов и овощей, производство мясной и молочной продукции, кормов, удобрений, а также создание сервисных объектов, холодильных камер и др.

Площадь Парка составляет 190 гектаров, при этом более 70% территории уже передано в распоряжение предпринимателей.

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Версия на английском языке Prime Minister of Belarus visits Aghdam Industrial Park
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusun Baş naziri Ağdam Sənaye Parkında olub

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