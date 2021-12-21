Премьер Армении заявил о возможности открытия автомобильной дороги

Армения и Азербайджан планируют завершить строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз в течение 2-3 лет.

Армения и Азербайджан планируют завершить строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз в течение 2-3 лет.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе визита в Грузию.

"Относительно железнодорожного сообщения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже есть принципиальная договоренность. Речь о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Мы надеемся завершить эту работу в течение 2-3 лет", - сказал Пашинян.

По его словам, для этого нужно работать над реализацией договоренностей.

Он также заявил о возможности восстановления автомобильного сообщения.

Пашинян ранее подтвердил, что на встречах с президентом Азербайджана в Сочи и Брюсселе была достигнута и подтверждена договоренность о строительстве этой железной дороги: "В связи с этим премьер поручил начать подготовительную работу для строительства на армянских участках дороги", - отметил он.