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Премьер Армении: В мире нет страны, которая бы не признавала Карабах в составе Азербайджана

Премьер Армении: В мире нет страны, которая бы не признавала Карабах в составе Азербайджана Все страны всегда считали Карабах частью Азербайджана. Армения также всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но об этом не всегда заявлялось.
Карабах
25 июля 2023 г. 15:30
Премьер Армении: В мире нет страны, которая бы не признавала Карабах в составе Азербайджана

Все страны всегда считали Карабах частью Азербайджана. Армения также всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но об этом не всегда заявлялось.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник.

"Другой вопрос, что мы осознавали эту данность или нет. Наша позиция была такова – не важно, что весь мир говорит о другом, мы должны сделать по-другому. Возможно, на каком-то этапе я тоже так действовал, но в конце концов, реальность ставит нас в конкретную ситуацию", - сказал Пашинян.

Ранее, на пресс-конференции 22 мая, Пашинян заявил, что территория Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км включает как Карабах, так и анклавы Советского Азербайджана.

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Версия на английском языке Armenian PM: There is no country that wouldn't recognize Karabakh as part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımasın”

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