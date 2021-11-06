Представлен портал "www.shusha.today", подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В Бакинском Книжном Центре состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В Бакинском Книжном Центре состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, портал был создан на английском языке с целью информирования мировой общественности об исторических событиях, происходивших и происходящих сейчас в Шуше.

Портал состоит из 7 разделов. В одной из них "Наша Шуша" представлена история города со дня его основания до оккупации, рассказывается об оккупации Шуши армянами, 44-дневной войне, освобождении Шуши от оккупации, опубликовано обращение Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева к народу по случаю этого события.