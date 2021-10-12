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Представлен международный отчет о нарушенных правах вынужденных переселенцев

Представлен международный отчет о нарушенных правах вынужденных переселенцев Состоялась презентация комплексного международного отчета “О нарушении прав вынужденных переселенцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики”, подготовленного кафедрой ЮНЕСКО по “Правам человека и информационному праву” юридического факул
Карабах
12 октября 2021 г. 16:54
Представлен международный отчет о нарушенных правах вынужденных переселенцев

Состоялась презентация комплексного международного отчета “О нарушении прав вынужденных переселенцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики”, подготовленного кафедрой ЮНЕСКО по “Правам человека и информационному праву” юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, перед началом церемонии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Автор идеи и руководитель проекта, ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что основной целью подготовки отчета является определение масштабов нанесенного ущерба в результате почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий, восстановление нарушенных прав путем изучения международного опыта и, наконец, анализ международно-правовых механизмов для возмещения ущерба со стороны Армении.

По его словам, основные права и свободы вынужденных переселенцев до оккупации, в период оккупации и после освобождения территорий признаются международными документами, и их нарушенные права должны быть восстановлены.

Ректор добавил, что доклад, подготовленный на двух языках, будет направлен в международные организации.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли отметил, что вопрос ущерба, нанесенного освобожденным территориям, всегда был актуален: “В Азербайджан приглашены и иностранные юристы. Они проводят серьезную работу по подсчету ущерба, причиненного Азербайджану в результате оккупации”.

Отчет содержит общие подходы и методологии, общие сведения о территориях Азербайджана, оккупированных Арменией в течение длительного времени, анализ международных документов, принятых в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, нарушенные основные права и свободы вынужденных переселенцев, примерный ущерб, причиненный в связи с оккупацией, существующие международные механизмы, опыт других государств и др. 

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqlarına dair beynəlxalq hesabat təqdim olunub

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