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Представители ведущих мозговых центров ряда стран ознакомились с Физулинским аэропортом

Представители ведущих мозговых центров ряда стран ознакомились с Физулинским аэропортом Прибывшие для участия в конференции в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира сначала ознакомились с Физулинским международным аэропортом.
Карабах
28 апреля 2022 г. 09:26
Представители ведущих мозговых центров ряда стран ознакомились с Физулинским аэропортом

Прибывшие для участия в конференции в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира сначала ознакомились с Физулинским международным аэропортом.

Как сообщает Report, делегацию проинформировали о работе аэропорта, рассказали о том, что он был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами всего лишь за 8 месяцев.

Напомним, открытие Физулинского международного аэропорта состоялось в октябре 2021 года при участии президентов Азербайджана и Турции.

Аэропорт в Физули получил международный статус. Он может принимать любые типы самолетов. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3000 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 самолетов.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of foreign think tanks get acquainted with Fuzuli Airport
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici beyin mərkəzlərinin nümayəndələri Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanış olublar

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