Представители ведущих мозговых центров ряда стран ознакомились с Физулинским аэропортом

Прибывшие для участия в конференции в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира сначала ознакомились с Физулинским международным аэропортом.

Прибывшие для участия в конференции в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира сначала ознакомились с Физулинским международным аэропортом.

Как сообщает Report, делегацию проинформировали о работе аэропорта, рассказали о том, что он был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами всего лишь за 8 месяцев.

Напомним, открытие Физулинского международного аэропорта состоялось в октябре 2021 года при участии президентов Азербайджана и Турции.

Аэропорт в Физули получил международный статус. Он может принимать любые типы самолетов. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3000 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 самолетов.