Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Физули

После посещения освобожденного от оккупации Агдамского района делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и Международного фонда тюркской культуры и наследия совершила поездку в Физ

После посещения освобожденного от оккупации Агдамского района, делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и Международного фонда тюркской культуры и наследия совершила поездку в Физулинский район.

Как передает Report, после ознакомления с ходом строительства автодороги Физули-Шуша делегация побывала в городе Физули и увидела руины города, разрушенного армянами за время оккупации.

Они осмотрели развалины мечети, находившейся в центре города.