Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Физули

После посещения освобожденного от оккупации Агдамского района, делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и Международного фонда тюркской культуры и наследия совершила поездку в Физулинский район.
Как передает Report, после ознакомления с ходом строительства автодороги Физули-Шуша делегация побывала в городе Физули и увидела руины города, разрушенного армянами за время оккупации.
Они осмотрели развалины мечети, находившейся в центре города.