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Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Агдам

Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Агдам Делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) совершила поездку на освобожденные от оккупации территории Агдама.
Карабах
17 января 2021 г. 12:58
Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Агдам

Делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) совершила поездку на освобожденные от оккупации территории Агдама.

Как передает Report, гости ознакомились с руинами разрушенного Арменией города Агдам и побывали в Джума-мечеть. Делегация посетила и мавзолей Панахали хана.

В состав делегации входят генеральный секретарь ССТГ Багдад Амрейи, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева и другие лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTÜRKSOY-un və Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdama səfər edib

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