Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Агдам

Делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) совершила поездку на освобожденные от оккупации территории Агдама.

Делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) совершила поездку на освобожденные от оккупации территории Агдама.

Как передает Report, гости ознакомились с руинами разрушенного Арменией города Агдам и побывали в Джума-мечеть. Делегация посетила и мавзолей Панахали хана.

В состав делегации входят генеральный секретарь ССТГ Багдад Амрейи, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева и другие лица.