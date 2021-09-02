Представители СМИ стран Тюркского совета посетили Агдам

Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Агдамский район

Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета побывали в Агдамском районе.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, в рамках визита представители иностранных СМИ посетили комплекс "Имарет", в котором расположен дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана, стадион Имарет, агдамские мечети Джума и Гияслы, Агдамский государственный драматический театр, ознакомились с памятниками истории и культуры города Агдам.

Отметим, что визит представителей медиа стран-членов и наблюдателей Тюркского совета осуществляется в рамках "Медиа тура в Азербайджан".

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.