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Представители СМИ стран Тюркского совета посетили Агдам

Представители СМИ стран Тюркского совета посетили Агдам Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Агдамский район
Карабах
2 сентября 2021 г. 15:57
Представители СМИ стран Тюркского совета посетили Агдам

Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета побывали в Агдамском районе.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, в рамках визита представители иностранных СМИ посетили комплекс "Имарет", в котором расположен дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана, стадион Имарет, агдамские мечети Джума и Гияслы, Агдамский государственный драматический театр, ознакомились с памятниками истории и культуры города Агдам.

Отметим, что визит представителей медиа стран-членов и наблюдателей Тюркского совета осуществляется в рамках "Медиа тура в Азербайджан".

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Şurasına üzv və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının əməkdaşları Ağdamda səfərdə olub
Версия на английском языке ФотоJournalists from Turkic Council member countries visit Aghdam

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