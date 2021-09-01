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Представители СМИ стран Тюркского совета находятся в Шуше

Представители СМИ стран Тюркского совета находятся в Шуше Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета после посещения Джебраильского района отправились в Шушу.
Карабах
1 сентября 2021 г. 09:23
Представители СМИ стран Тюркского совета находятся в Шуше

Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета после посещения Джебраильского района отправились в Шушу.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, представители зарубежных СМИ в первую очередь ознакомятся с ситуацией в городе.

В рамках визита журналисты посетят расположенные в городе мечети "Юхары Говхарага" и "Ашагы Говхар-ага", а также Джыдыр дюзю и другие места.

Визит представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета проходит в рамках "Медиа-тура в Азербайджан".

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

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Версия на английском языке Journalists from Turkic Council member countries visiting Shusha
Версия на азербайджанском языке Türk Şurasına üzv və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının əməkdaşları Şuşada səfərdədir

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