Представители СМИ находятся на месте взрыва мины в Тертере

Представители СМИ посетили место взрыва мины на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района, в результате которого 28 апреля погибли три человека.

Представители СМИ посетили место взрыва мины на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района, в результате которого 28 апреля погибли три человека.

Как передает карабахское бюро Report, поездка организована группой по разминированию Международного фонда Евразийской прессы.

Сообщается, что это уже третий инцидент с минами на последние 10 дней на территории района.

18 апреля в селе Борсунлу на мине подорвался один человек, еще один человек подорвался на мине 26 апреля в направлении села Суговушан.

28 апреля на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района в результате взрыва мины погибли три человека.