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Представители СМИ находятся на месте взрыва мины в Тертере

Представители СМИ находятся на месте взрыва мины в Тертере Представители СМИ посетили место взрыва мины на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района, в результате которого 28 апреля погибли три человека.
Карабах
29 апреля 2023 г. 13:12
Представители СМИ находятся на месте взрыва мины в Тертере

Представители СМИ посетили место взрыва мины на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района, в результате которого 28 апреля погибли три человека.

Как передает карабахское бюро Report, поездка организована группой по разминированию Международного фонда Евразийской прессы.

Сообщается, что это уже третий инцидент с минами на последние 10 дней на территории района.

18 апреля в селе Борсунлу на мине подорвался один человек, еще один человек подорвался на мине 26 апреля в направлении села Суговушан.

28 апреля на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района в результате взрыва мины погибли три человека.

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Версия на английском языке ФотоMedia representatives visit area where mine explosion killed civilians in Tartar 
Версия на азербайджанском языке ФотоMedia nümayəndələri Tərtərdə mina partlayışının baş verdiyi ərazidədirlər

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