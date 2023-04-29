Представители СМИ находятся на месте взрыва мины в Тертере

Представители СМИ посетили место взрыва мины на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района, в результате которого 28 апреля погибли три человека.
Как передает карабахское бюро Report, поездка организована группой по разминированию Международного фонда Евразийской прессы.
Сообщается, что это уже третий инцидент с минами на последние 10 дней на территории района.
18 апреля в селе Борсунлу на мине подорвался один человек, еще один человек подорвался на мине 26 апреля в направлении села Суговушан.
28 апреля на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района в результате взрыва мины погибли три человека.