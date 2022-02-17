Представители ООН посетят Карабах, будет проведена оценочная миссия

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ближайшее время посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ближайшее время посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с Владанкой Андреевой.

“В этом году исполняется 30 лет со дня членства нашей страны в ООН. Избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2012-2013 годах при поддержке 155 государств-членов свидетельствует о международном авторитете нашей страны", - отметила спикер.

Владанка Андреева сказала, что вскоре они посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана и проведут там оценочную миссию.

Коснувшись 44-дневной Отечественной войны и освобождения земель от оккупации, спикер Милли Меджлиса сказала, что благодаря мужеству нашей победоносной Армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, наши территории были освобождены от 30-летней оккупации. Таким образом, Азербайджан сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Спикер сообщила, что конфликт завершился подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года:

"В настоящее время в регионе Южного Кавказа сложились совершенно новые условия. Конфликт остался в прошлом, и мы работаем над восстановлением освобожденных территорий", - сказала С.Гафарова.

Спикер добавила, что в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации все наши города, села, материально-культурные и религиозные объекты были полностью разрушены. К сожалению, несмотря на обращения Азербайджана, за все время оккупации ЮНЕСКО не проводила оценочную миссию на этих территориях.

Поблагодарив за сердечную встречу, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила удовлетворение активным сотрудничеством Азербайджана с ООН.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.