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Представители ООН посетили пострадавшие от конфликта регионы

Представители ООН посетили пострадавшие от конфликта регионы Основная цель визита - обсудить проделанную ООН в этих районах работу, текущие гуманитарные потребности, а также координацию действий
Карабах
14 апреля 2021 г. 17:31
Представители ООН посетили пострадавшие от конфликта регионы

Завершился трехдневный визит миссии представительства ООН в Азербайджане в пострадавшие от конфликта Бардинский, Агдамский и Тертерский районы.

Как сообщает Report, основная цель визита состояла в том, чтобы обсудить проделанную ООН в этих районах работу, текущие гуманитарные потребности, а также координацию действий.

Они встретились с главами местных исполнительных властей и представителями общин, пострадавших от конфликта.

После прекращения военных действий представительство ООН в Азербайджане приступило к неотложным мерам для удовлетворения важных гуманитарных потребностей населения, временно покинувшего свои места жительства в результате конфликта. В рамках тесного сотрудничества с правительством Азербайджана для выявления и определения приоритетов важных потребностей ООН осуществила несколько миссий по оценке потребностей в продовольствии, жилье, гигиене, информировании о минной опасности, оказанию медицинских услуг, психологической и социальной поддержке, а также в области образования.

Для поддержки гуманитарной деятельности наряду с финансовыми средствами агентств ООН, действующих в Азербайджане, офис организации по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) выделил 2 млн долларов США из Единого чрезвычайного фонда (CERF).

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Версия на английском языке ФотоStaff of UN offices in Azerbaijan visited war-affected districts
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT nümayəndələri münaqişədən zərər çəkmiş bölgələrə səfər edib

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