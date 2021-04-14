Представители ООН посетили пострадавшие от конфликта регионы

Основная цель визита - обсудить проделанную ООН в этих районах работу, текущие гуманитарные потребности, а также координацию действий

Завершился трехдневный визит миссии представительства ООН в Азербайджане в пострадавшие от конфликта Бардинский, Агдамский и Тертерский районы.

Как сообщает Report, основная цель визита состояла в том, чтобы обсудить проделанную ООН в этих районах работу, текущие гуманитарные потребности, а также координацию действий.

Они встретились с главами местных исполнительных властей и представителями общин, пострадавших от конфликта.

После прекращения военных действий представительство ООН в Азербайджане приступило к неотложным мерам для удовлетворения важных гуманитарных потребностей населения, временно покинувшего свои места жительства в результате конфликта. В рамках тесного сотрудничества с правительством Азербайджана для выявления и определения приоритетов важных потребностей ООН осуществила несколько миссий по оценке потребностей в продовольствии, жилье, гигиене, информировании о минной опасности, оказанию медицинских услуг, психологической и социальной поддержке, а также в области образования.

Для поддержки гуманитарной деятельности наряду с финансовыми средствами агентств ООН, действующих в Азербайджане, офис организации по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) выделил 2 млн долларов США из Единого чрезвычайного фонда (CERF).