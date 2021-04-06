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Представителей ОИС проинформировали о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме

Представителей ОИС проинформировали о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдам
Карабах
6 апреля 2021 г. 14:14
Представителей ОИС проинформировали о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме
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Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщает карабахское бюро Report, дипломаты осмотрели расположенный в центре города Агдам с руинами Центрального банка, Дома культуры, Государственного драматического театра и единственного в регионе "Парк мудрых".

Представители ОИС были проинформированы об армянской оккупации, актах вандализма.

Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из районов с самым высоким уровнем развития и социального благополучия.

Оккупированный Арменией в 1993 году район был полностью разрушен армянскими вандалами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nümayəndələrinə ermənilərin Ağdamda törətdikləri dağıntılar barədə məlumat verilib

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