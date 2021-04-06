Представителей ОИС проинформировали о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме

Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдам.
Как сообщает карабахское бюро Report, дипломаты осмотрели расположенный в центре города Агдам с руинами Центрального банка, Дома культуры, Государственного драматического театра и единственного в регионе "Парк мудрых".
Представители ОИС были проинформированы об армянской оккупации, актах вандализма.
Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из районов с самым высоким уровнем развития и социального благополучия.
Оккупированный Арменией в 1993 году район был полностью разрушен армянскими вандалами.