Представителей ОИС проинформировали о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме

Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдам

Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщает карабахское бюро Report, дипломаты осмотрели расположенный в центре города Агдам с руинами Центрального банка, Дома культуры, Государственного драматического театра и единственного в регионе "Парк мудрых".

Представители ОИС были проинформированы об армянской оккупации, актах вандализма.

Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из районов с самым высоким уровнем развития и социального благополучия.

Оккупированный Арменией в 1993 году район был полностью разрушен армянскими вандалами.