Представители НПО прибыли в Шушу

Представители неправительственных организаций прибыли с визитом в Шушу

Представители неправительственных организаций прибыли с визитом в Шушу.

Как передает Report, в поездке принимают участие более 130 представителей местных НПО.

Ее целью является ознакомление с проводимыми в Шуше реконструкционными и восстановительными работами.

В рамках визита ожидается посещение мечетей Саатлы, Ашагы Гевхар Ага, Юхары Гевхар Ага и поврежденных при обстрелах памятников азербайджанских деятелей искусства Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Гостям города представят и другие объекты, разрушенные за период 30-летней оккупации.

Представители НПО также ознакомятся с со строительными работами в церкви Газанчи.

Чичек Меммедова