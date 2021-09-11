О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представители НПО прибыли в Шушу

Представители НПО прибыли в Шушу Представители неправительственных организаций прибыли с визитом в Шушу
Карабах
11 сентября 2021 г. 13:02
Представители НПО прибыли в Шушу

Представители неправительственных организаций прибыли с визитом в Шушу.

Как передает Report, в поездке принимают участие более 130 представителей местных НПО.

Ее целью является ознакомление с проводимыми в Шуше реконструкционными и восстановительными работами.

В рамках визита ожидается посещение мечетей Саатлы, Ашагы Гевхар Ага, Юхары Гевхар Ага и поврежденных при обстрелах памятников азербайджанских деятелей искусства Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Гостям города представят и другие объекты, разрушенные за период 30-летней оккупации.

Представители НПО также ознакомятся с со строительными работами в церкви Газанчи.

Чичек Меммедова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке QHT təmsilçilərinin Şuşaya səfəri başlayıb

Экслюзивные новости

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi