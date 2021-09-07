Представители МККК навестили содержащегося в Агдере азербайджанского военнослужащего

"В начале сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с азербайджанским военнослужащим Джамилем Бабаевым, который содержится в Агдере".
Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова.
"МККК в соответствии со своим мандатом навещает удерживаемых лиц для проведения мониторинга условий содержания, обращения с ними, а также для создания возможности налаживания связи удерживаемого лица с семьей", – отметила представитель структуры.