Представители МККК навестили содержащегося в Агдере азербайджанского военнослужащего

"В начале сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с азербайджанским военнослужащим Джамилем Бабаевым, который содержится в Агдере".

"В начале сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с азербайджанским военнослужащим Джамилем Бабаевым, который содержится в Агдере".

Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова.

"МККК в соответствии со своим мандатом навещает удерживаемых лиц для проведения мониторинга условий содержания, обращения с ними, а также для создания возможности налаживания связи удерживаемого лица с семьей", – отметила представитель структуры.