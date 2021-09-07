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Представители МККК навестили содержащегося в Агдере азербайджанского военнослужащего

Представители МККК навестили содержащегося в Агдере азербайджанского военнослужащего "В начале сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с азербайджанским военнослужащим Джамилем Бабаевым, который содержится в Агдере".
Карабах
7 сентября 2021 г. 12:57
Представители МККК навестили содержащегося в Агдере азербайджанского военнослужащего

"В начале сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с азербайджанским военнослужащим Джамилем Бабаевым, который содержится в Агдере".

Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова.

"МККК в соответствии со своим мандатом навещает удерживаемых лиц для проведения мониторинга условий содержания, обращения с ними, а также для создания возможности налаживания связи удерживаемого лица с семьей", – отметила представитель структуры.

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Версия на английском языке ICRC reps visit Azerbaijani serviceman held in Aghdara district
Версия на азербайджанском языке BQXK nümayəndələri Ağdərədə saxlanılan Azərbaycan hərbçisinə baş çəkiblər

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