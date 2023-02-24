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Представители коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" проведут марш мира в Карабахе

Представители коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" проведут марш мира в Карабахе Представители международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" прибыли в Азербайджан для проведения церемонии "Призыв к миру" в Карабахе.
Карабах
24 февраля 2023 г. 15:51
Представители коалиции Ходжалы: Признай ради примирения проведут марш мира в Карабахе

Делегация международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения", состоящая из европейских правозащитных организаций и активистов, проведет марш Call for Peace (Призыв к миру) в Карабахе в годовщину массового убийства и кровопролития, учиненного армянскими военными против мирного азербайджанского населения Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Евразийский региональный центр (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.

В составе делегации представители известных правозащитных организаций, таких как Ассоциация матерей Сребреницы, Будапештский центр диалога и предотвращения массовых злодеяний, Итальянская федерация прав человека.

Марш "Призыв к миру" в Карабахе будет проведен в Агдаме в 31-годовщину трагических событий.

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Версия на азербайджанском языке “Xocalı: Barışıq üçün etiraf et” koalisiyasının nümayəndələri Qarabağda sülh yürüşü keçirəcək
Версия на английском языке Representatives of 'Khojaly: Recognize to Reconcile' coalition to hold peace march in Karabakh

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