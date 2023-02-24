Представители коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" проведут марш мира в Карабахе

Представители международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" прибыли в Азербайджан для проведения церемонии "Призыв к миру" в Карабахе.

Делегация международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения", состоящая из европейских правозащитных организаций и активистов, проведет марш Call for Peace (Призыв к миру) в Карабахе в годовщину массового убийства и кровопролития, учиненного армянскими военными против мирного азербайджанского населения Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Евразийский региональный центр (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.

В составе делегации представители известных правозащитных организаций, таких как Ассоциация матерей Сребреницы, Будапештский центр диалога и предотвращения массовых злодеяний, Итальянская федерация прав человека.

Марш "Призыв к миру" в Карабахе будет проведен в Агдаме в 31-годовщину трагических событий.