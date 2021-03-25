Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО

Мы также просим Вас направить в Армению экспертную группу для оценки нынешнего состояния культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющего многовековую историю

Группа интеллигенции Азербайджана обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемый генеральный директор,

Мы обращаемся к вам с тем, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу того, что в результате проводимой Арменией политики, на территории этой страны может полностью исчезнуть насчитывающее сотни лет истории культурное наследие, принадлежащее азербайджанскому народу.

В результате политики этнической чистки, проводимой с начала XX века в отношении азербайджанцев, проживающих в Армении и являющихся коренными жителями этих мест, азербайджанцы подверглись массовой депортации со своих исконных земель. Последняя депортация была проведена в 1988 году, в результате чего более 250 тыс. азербайджанцев были изгнаны со своих родных мест и стали беженцами. На этом процесс изгнания азербайджанцев из Армении в результате целенаправленной и систематической депортационной политики, проводимой Арменией, завершился.

Сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Армения целенаправленно стирает следы азербайджанцев, которые исторически и исконно проживали на этих территориях, уничтожает, присваивает и искажает происхождение культурного наследия азербайджанского народа. Исторические названия азербайджанских сел в массовом порядке были изменены, древние топонимы заменены армянскими.

Более 300 мечетей, таких как Гёй-мечеть (Голубая мечеть), Гала-мечеть, Шах Аббас, Тепебаши, Зал-Хан, Сертиб-Хан, Гаджи Новрузали-Бей, Демирбулак, Гаджи Джафар-Бей, Реджеб-Паша, Мухаммед Сертиб-Хан, Гаджи Инам, расположенных в Иреванской губернии, в начале 20 века были умышленно разрушены, арменизированы или использовались в других целях. Только мечеть Демирбулаг функционировала по своему назначению до 1988 года, а сейчас она полностью разрушена и на ее месте построено многоэтажное здание.

В Армении уничтожено более 500 кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, таких как Агадеде, Ашагы-Шорджа, Гюллюбулаг, Сарал. В древнем районе Гёйчя разрушен надгробный памятник Ашуга Алескера, 200-летний юбилей которого азербайджанский народ отметил в этом году. Разрушение надгробного памятника выдающегося представителя внесенного в список нематериального культурного наследия человечества азербайджанского ашугского искусства - Ашуга Алескера, еще раз демонстрирует, что Армения не признает никаких общечеловеческих ценностей. Это неприемлемо для всех религий и не вписывается ни в какую духовность.

То, что ни один человек не был наказан за вандализм, продолжающийся десятилетиями, является очередным доказательством того, что это государственная политика Армении.

Умышленное уничтожение, частичное присвоение части культурного наследия азербайджанского народа, представление его в качестве наследия других народов свидетельствует о том, что Армения отрицает даже тот факт, что азербайджанцы на протяжении всей истории жили на этих землях и создавали богатую культуру. Это яркий пример нетерпимости, существующей в Армении к азербайджанскому народу.

Умышленное уничтожение памятников культуры, изменение их принадлежности и самобытности являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, конвенций ЮНЕСКО 1954 и 1970 годов. Это военные преступления. Преднамеренное уничтожение культурного наследия, указанное в исторической резолюции Совета Безопасности ООН № 2347, принятой в 2017 году, также ставит под сомнение вопросы мира и безопасности.

Уважаемый генеральный директор,

Отмечая вышесказанное, мы призываем вас направить официальный запрос правительству Армении с целью предоставления подробного отчета о текущем состоянии культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу в Армении. Мы также просим Вас направить в Армению экспертную группу для оценки нынешнего состояния культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющего многовековую историю.

Мы полагаемся на мандат ЮНЕСКО по посредничеству, предоставленный ему собственной конституцией, и просим Вас проинформировать нас об официальной позиции ЮНЕСКО в отношении реализации этой инициативы".

Обращение подписали следующие лица:

Камал Абдулла - руководитель Азербайджанского Фонда творчества, Народный писатель, академик

Фархад Бадалбейли - пианист, ректор Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова

Эльбай Гасымзаде - председатель Союза архитекторов Азербайджана

Азиз Алекберли - председатель общества беженцев Азербайджана, депутат Милли Меджлиса

Хикмет Мамедов - главный редактор газеты "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса

Агиль Аббас - главный редактор газеты "Адалят", депутат Милли Меджлиса

Мансум Ибрагимов - Народный артист, профессор

Фатма Саттарова - председатель республиканской организации ветеранов, ветеран Второй мировой войны

Бейимханым Вердиева - руководитель Фонда Хана Шушинского

Эльчин Мирзабейли - главный редактор газеты "Народный фронт”

Нуреддин Мехтиев - председатель Молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах"

Айбаниз Исмаилова - заведующая отделом международных связей Общественного Объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики”

Рауф Зейни - президент Национального форума НПО

Анастасия Лаврина - заместитель председателя “Русской Общины Азербайджана"

Фаиг Исмаилов - председатель Общественного объединения "Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана”

Умуд Мирзоев - руководитель Международного фонда Евразийской прессы

Давуд Рагимли - председатель Союза организаций инвалидов

Гюнель Сафарова - председатель Общественного объединения исследований и развития "Гражданин"

Аваз Гасанов - председатель Общественного объединения "Гуманитарные исследования"

Ильгар Оруджев - председатель Общественного объединения "Общество молодых ученых, докторантов и магистров Азербайджана"

Азер Гариб - председатель Ассоциации туристических блогеров Азербайджана

Нушаба Мамедова - председатель Альянса международного диалога и развития