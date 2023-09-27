Представители французской прессы проследили за переходом жителей Карабаха армянской национальности через ППП "Лачын"

Представители французской прессы проследили за процессом добровольного и свободного перехода жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачын" в Армению.
Как сообщает Report, сотрудник радио RFI находился рядом с ППП.
В сообщении радио отмечается, что на ППП проверяются документы лиц, устанавливаются их личности.
В заявлении "Франс Пресс" лица армянской национальности отметили, что представители сепаратистского режима призывали их покинуть Карабах.
В статье отмечается, что 25 сентября более 100 человек погибли и 290 получили ранения в результате взрыва на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди.
Сообщается, что Азербайджан предоставил Международному комитету Красного Креста беспрепятственный проезд для оказания помощи пострадавшим.
"Азербайджан намерен применить амнистию в отношении сложивших в Карабахе оружие армянских военнослужащих. Однако военные преступники должны быть переданы азербайджанской стороне", - сказал "Франс-Пресс" источник в правительстве Азербайджана.