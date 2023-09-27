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Представители французской прессы проследили за переходом жителей Карабаха армянской национальности через ППП "Лачын"

Представители французской прессы проследили за переходом жителей Карабаха армянской национальности через ППП "Лачын" Представители французской прессы проследили за процессом добровольного и свободного перехода жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачын" в Армению.
Карабах
27 сентября 2023 г. 20:26
Представители французской прессы проследили за переходом жителей Карабаха армянской национальности через ППП Лачын

Представители французской прессы проследили за процессом добровольного и свободного перехода жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачын" в Армению.

Как сообщает Report, сотрудник радио RFI находился рядом с ППП.

В сообщении радио отмечается, что на ППП проверяются документы лиц, устанавливаются их личности.

В заявлении "Франс Пресс" лица армянской национальности отметили, что представители сепаратистского режима призывали их покинуть Карабах.

В статье отмечается, что 25 сентября более 100 человек погибли и 290 получили ранения в результате взрыва на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди.

Сообщается, что Азербайджан предоставил Международному комитету Красного Креста беспрепятственный проезд для оказания помощи пострадавшим.

"Азербайджан намерен применить амнистию в отношении сложивших в Карабахе оружие армянских военнослужащих. Однако военные преступники должны быть переданы азербайджанской стороне", - сказал "Франс-Пресс" источник в правительстве Азербайджана.

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Версия на английском языке French press reps observe passage of Armenian residents of Karabakh through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке Fransa mətbuatı Qarabağın erməniəsilli sakinlərinin Ermənistana keçidini izləyib

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