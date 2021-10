Представители дипкорпусов и иностранные журналисты посетили ряд исторических объектов в Шуше

Продолжается визит представителей дипломатических корпусов в Шушу.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана.

"В рамках визита в Шушу пресс-атташе размещенных в Азербайджане дипломатических корпусов и иностранные журналисты посетили дом Хуршидбану Натаван, памятник Узеиру Гаджибейли, центральную площадь Шуши и дом-музей Бюльбюля", - говорится в сообщении.

Напомним, что визит начался накануне.