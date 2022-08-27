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Представители дипкорпуса в Азербайджане прибыли в Физули

Представители дипкорпуса в Азербайджане прибыли в Физули Сегодня в Физулинском аэропорту приземлился самолет с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и международных агентств. Среди них были резидент-координатор ООН Владанка Андреева и др.
Карабах
27 августа 2022 г. 08:34
Представители дипкорпуса в Азербайджане прибыли в Физули

Сегодня в Физулинском аэропорту приземлился самолет с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и международных агентств. Среди них были резидент-координатор ООН Владанка Андреева и др.

Как сообщает Report, гости сначала ознакомились с Международным аэропортом Физули.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов рассказал гостям о дальнейших планах по восстановлению Физули.

В Физулинском районе находится также помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Напомним, что гости прибыли на освобожденные территории Азербайджана для участия в конференции, посвященной восстановлению и реконструкции этих территорий, разминированию и использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.

Конференция стартует сегодня в Шуше.

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Версия на английском языке ФотоReps of diplomatic corps in Azerbaijan arrive in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı diplomatik korpusların nümayəndələri Qarabağa gediblər

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