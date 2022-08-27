Представители дипкорпуса в Азербайджане прибыли в Физули

Сегодня в Физулинском аэропорту приземлился самолет с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и международных агентств. Среди них были резидент-координатор ООН Владанка Андреева и др.

Сегодня в Физулинском аэропорту приземлился самолет с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и международных агентств. Среди них были резидент-координатор ООН Владанка Андреева и др.

Как сообщает Report, гости сначала ознакомились с Международным аэропортом Физули.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов рассказал гостям о дальнейших планах по восстановлению Физули.

В Физулинском районе находится также помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Напомним, что гости прибыли на освобожденные территории Азербайджана для участия в конференции, посвященной восстановлению и реконструкции этих территорий, разминированию и использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.

Конференция стартует сегодня в Шуше.