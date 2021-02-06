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Представители дипкорпуса в Азербайджане находятся в Зангилане

Представители дипкорпуса в Азербайджане находятся в Зангилане Иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане после посещения Худаферинского моста отправились в Зангиланский район
Карабах
6 февраля 2021 г. 18:26
Представители дипкорпуса в Азербайджане находятся в Зангилане

Иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане после посещения Худаферинского моста отправились в Зангиланский район.

Как передает Report, в настоящее время дипломаты знакомятся с ситуацией в городе Зангилан.

Им сообщили о разрушениях, которым подвергся город в результате армянской оккупации.

Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.

Отметим, что в рамках визита дипломаты посетили село

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı diplomatik korpusun təmsilçiləri Zəngilan şəhərindədir

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