Представители дипкорпуса в Азербайджане находятся в Зангилане

Иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане после посещения Худаферинского моста отправились в Зангиланский район.
Как передает Report, в настоящее время дипломаты знакомятся с ситуацией в городе Зангилан.
Им сообщили о разрушениях, которым подвергся город в результате армянской оккупации.
Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.
Отметим, что в рамках визита дипломаты посетили село