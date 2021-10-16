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Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны

Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны Представители дипломатического корпуса в Азербайджане, находящиеся в Тертерском районе, были проинформированы о разрушениях и нанесенном уроне Тертеру в ходе 44-дневной войны.
Карабах
16 октября 2021 г. 15:16
Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны

Представители дипломатического корпуса в Азербайджане, находящиеся в Тертерском районе, были проинформированы о разрушениях и нанесенном уроне Тертеру в ходе 44-дневной войны.

Как передает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с фотостендами, которые наглядно демонстрируют происходящие в ходе Отечественной войны события, разрушенные дома, объекты, кладбища.

Было отмечено, что в ходе войны армянская сторона совершила вандализм, разрушив 10 кладбищ и 381 могилу.

Кроме того, представителям дипмиссий показали один из домов, который был разрушен в октябре 2020 года. Данный дом останется без изменений в качестве наглядного примера вандализма армянской стороны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar ermənilərin Tərtər rayonunda törətdiyi dağıntılarla tanış olublar
Версия на английском языке Representatives of diplomatic missions get acquainted with destruction in Tartar inflicted during war

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