Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны

Представители дипломатического корпуса в Азербайджане, находящиеся в Тертерском районе, были проинформированы о разрушениях и нанесенном уроне Тертеру в ходе 44-дневной войны.

Представители дипломатического корпуса в Азербайджане, находящиеся в Тертерском районе, были проинформированы о разрушениях и нанесенном уроне Тертеру в ходе 44-дневной войны.

Как передает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с фотостендами, которые наглядно демонстрируют происходящие в ходе Отечественной войны события, разрушенные дома, объекты, кладбища.

Было отмечено, что в ходе войны армянская сторона совершила вандализм, разрушив 10 кладбищ и 381 могилу.

Кроме того, представителям дипмиссий показали один из домов, который был разрушен в октябре 2020 года. Данный дом останется без изменений в качестве наглядного примера вандализма армянской стороны.