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Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана

Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана ”Любые контакты представителей государственной власти какого-либо государства с представителями непризнанных квази-образований на территории Республики Азербайджан, являются грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства Азербайджан, пос
Карабах
24 декабря 2021 г. 18:24
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана

”Любые контакты представителей государственной власти какого-либо государства с представителями непризнанных квази-образований на территории Республики Азербайджан, являются грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства Азербайджан, посягательством на его территориальную целостность, а также грубым нарушением принципов и норм международного права".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил член правящей партии ”Слуга народа“, депутат Верховной Рады (парламента) Украины, специальный представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, комментируя незаконный визит главы парижского региона Иль-до-Франс Валери Пекресс в Ханкенди.

Он отметил, что такие действия являются недопустимыми, поскольку угрожают самим основам системы международных отношений в современном мире.

"Тем более, такие действия могут стать опасным прецедентом не только для Азербайджанской Республики, но и для Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских стран, избравших демократический путь своего развития, что диссонирует имперским амбициям РФ. Также это представляет существенную опасность и для многих государств Центральной и Западной Европы, на территориях которых периодически активизируются сепаратистские настроения”, - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenskinin nümayəndəsi: “Valeri Pekres Azərbaycanın daxili işlərinə kobud şəkildə müdaxilə edib”

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