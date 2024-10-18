Представитель УМК в Грузии: Каждый раз, посещая Карабах, я вижу новые изменения

Представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Мухаммед Шамилов заявил, что при каждом визите в Карабах становится свидетелем новых изменений.

Представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Мухаммед Шамилов заявил, что при каждом визите в Карабах становится свидетелем новых изменений.

В беседе с Report Шамилов отметил, что восхищен Карабахским университетом.

"Я впервые посетил Карабахский университет. Условия, созданные здесь для студентов, восхитили меня. Некоторые члены нашей делегации даже выразили желание стать студентами и учиться в Карабахском университете. Я желаю милости Аллаха нашим шехидам и здоровья нашим ветеранам, благодаря которым освобождены наши земли", - сказал он.