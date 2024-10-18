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Представитель УМК в Грузии: Каждый раз, посещая Карабах, я вижу новые изменения

Представитель УМК в Грузии: Каждый раз, посещая Карабах, я вижу новые изменения Представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Мухаммед Шамилов заявил, что при каждом визите в Карабах становится свидетелем новых изменений.
Карабах
18 октября 2024 г. 14:21
Представитель УМК в Грузии: Каждый раз, посещая Карабах, я вижу новые изменения

Представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Мухаммед Шамилов заявил, что при каждом визите в Карабах становится свидетелем новых изменений.

В беседе с Report Шамилов отметил, что восхищен Карабахским университетом.

"Я впервые посетил Карабахский университет. Условия, созданные здесь для студентов, восхитили меня. Некоторые члены нашей делегации даже выразили желание стать студентами и учиться в Карабахском университете. Я желаю милости Аллаха нашим шехидам и здоровья нашим ветеранам, благодаря которым освобождены наши земли", - сказал он.

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Версия на английском языке Caucasus Muslim Office rep in Georgia: Every time I visit Karabakh, I see new changes
Версия на азербайджанском языке QMİ-nin Gürcüstan nümayəndəsi: Qarabağa hər dəfə gələndə yeniliklərlə qarşılaşıram

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