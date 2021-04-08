Представитель Пакистана в ОИС: Победа Азербайджана очень значима для нас

Около 30 лет ОИС всегда уделял особое внимание этому вопросу

"Победа – наглядный показатель достижения Азербайджана. В то же время эта победа очень значима и для нас, поскольку около 30 лет ОИС всегда уделял особое внимание этому вопросу".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции делегации Организации исламского сотрудничества (ОИС) сказал руководитель постоянного представительства Пакистана в ОИС и других международных организациях, посол Ризван Саид Шейх.

"Пакистан примет очередной саммит Совета министров иностранных дел ОИС. Мы обсудим меры, которые может осуществить организация ради устойчивости мира. Главы МИД, которые соберутся в Пакистане, должны разработать конкретный план мероприятий для мобилизации усилий. Этот план мероприятий должен быть направлен на устойчивость мира. Нужно добиться завершения конфликтов и в других регионах и установления мира", - сказал он.